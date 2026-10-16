A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel corso della prossima settimana i rispettivi ministri dell'Interno lavoreranno insieme per valutare misure di cooperazione. La revoca dei controlli italiani alla frontiera con la Spagna "è stata concordata ieri tra il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez e la premier Giorgia Meloni, che ne hanno discusso a margine del Consiglio europeo", come riferito da fonti della delegazione spagnola

L'italia si allinea a Madrid e proroga di 7 giorni i controlli temporanei sui collegamenti con la Spagna. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi a seguito di un confronto tra i due Paesi, al termine del quale il governo italiano ha deciso di conformarsi alla scadenza delle misure spagnole. Nel corso della prossima settimana i rispettivi ministri dell'Interno lavoreranno insieme per valutare misure di cooperazione. Anche fonti della delegazione spagnola a Bruxelles hanno commentato la decisione di Roma, confermando che i ministri dell'Interno di Spagna e Italia "lavoreranno nei prossimi giorni per procedere all'eliminazione dei controlli Schengen" istituiti reciprocamente dai due Paesi. La revoca dei controlli italiani alla frontiera con la Spagna, hanno sottolineato fonti della delegazione spagnola, "è stata concordata ieri tra il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez e la premier Giorgia Meloni, che ne hanno discusso a margine del Consiglio europeo".