Polonia, piano per assasinare Tusk: esplosivi in casa del sospettato

Esplosivi artigianali sono stati trovati nell'appartamento di un uomo di 66 anni accusato di pianificare l'assassinio del premier polacco Donald Tusk e del ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Lo ha riferito il portavoce della procura, Piotr Skiba. Le autorità hanno rinvenuto "una dozzina circa di oggetti" nell'abitazione dell'uomo, fermato domenica, ha spiegato Skiba ai giornalisti. "È stato accertato che si tratta di materiali esplosivi artigianali", ha aggiunto.