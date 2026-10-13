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Polonia, piano per assasinare Tusk: esplosivi in casa del sospettato

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Un uomo di 66 anni, accusato di aver pianificato l'assassinio del primo ministro polacco e del ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, custodiva nel proprio appartamento "una dozzina circa di oggetti" 

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Esplosivi artigianali sono stati trovati nell'appartamento di un uomo di 66 anni accusato di pianificare l'assassinio del premier polacco Donald Tusk e del ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Lo ha riferito il portavoce della procura, Piotr Skiba. Le autorità hanno rinvenuto "una dozzina circa di oggetti" nell'abitazione dell'uomo, fermato domenica, ha spiegato Skiba ai giornalisti. "È stato accertato che si tratta di materiali esplosivi artigianali", ha aggiunto.

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