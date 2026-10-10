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Onu, Trump contrario a tutti i nuovi candidati per assumere la guida

Mondo

A riportarlo è Politico citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione Usa vorrebbe nuovi candidati. Il mandato del segretario generale Antonio Guterres scade alla fine di dicembre

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L'amministrazione Trump si oppone a tutta l'attuale rosa di candidati per la guida dell'Onu, ritenendo che nessuna delle figure che si contende il ruolo di segretario generale condivida a sufficienza la visione del presidente statunitense e la sua voglia di cambiare l'organizzazione. Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione vorrebbe nuovi candidati. Il mandato del segretario generale Antonio Guterres scade alla fine di dicembre.

La protesta per non avere ricevuto il premio Nobel

Intanto, Trump è tornato a protestare anche quest'anno per la mancata vittoria del premio Nobel per la pace, assegnato ieri a Navi Pillay. "Ho risolto otto guerre, sono vicino a porre fine o a risolverne altre due, ho riportato a casa tutti gli ostaggi israeliani, compresi gli ultimi 28, vivi e morti; ho ottenuto la liberazione e il rimpatrio di centinaia di ostaggi provenienti da Paesi di tutto il mondo; ho vinto una guerra in Venezuela e catturato il dittatore violento che governava quel Paese con tanta brutalita'; ho impedito al principale Stato sponsor del terrorismo, la Repubblica Islamica dell'Iran, di ottenere un'arma nucleare. E molto altro ancora! Eppure, nonostante tutto questo, né io né gli Stati Uniti d'America abbiamo ricevuto il premio Nobel per la pace", ha scritto il presidente americano sul suo social Truth.

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