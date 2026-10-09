Oltre all'Allegato I, è stato aggiornato anche l'Allegato II delle giurisdizioni cooperative. L'Ue ha escluso il Belize, che ha adottato le misure richieste per allinearsi agli standard internazionali sullo scambio di informazioni su richiesta. A differenza di Panama e Vietnam, il Belize non è stato semplicemente trasferito in un altro elenco ma è stato rimosso dal documento sullo stato di avanzamento. Secondo il Consiglio, il Paese ha completato gli impegni previsti.