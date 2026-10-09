Francia, ritrovati dipinti di Renoir rubati al museo di Cagnes-sur-Mer

L'altroieri, sei sospetti, tra cui due presunti rapinatori, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta nei dipartimenti delle Alpi Marittime, Hérault e Jura. Le operazioni sono state condotte dalla Brigata di ricerca e intervento (BRI) di Nizza, insieme alla polizia giudiziaria di Nizza, che sta seguendo l'indagine

I due dipinti del pittore Auguste Renoir, 'Madame Colonna Romano' e 'Giovane donna al pozzo', rubati all'inizio di settembre nel museo di Cagnes-sur-Mer, in Francia, sono stati ritrovati dalla polizia. Il valore dei due quadri era stimato tra 8 e 10 milioni di euro. L'altroieri, sei sospetti, tra cui due presunti rapinatori, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta nei dipartimenti delle Alpi Marittime, Hérault e Jura. Le operazioni sono state condotte dalla Brigata di ricerca e intervento (BRI) di Nizza, insieme alla polizia giudiziaria di Nizza, che sta seguendo l'indagine. "Questi due dipinti non sono semplicemente opere d'arte. Fanno parte della storia della nostra città, del nostro patrimonio", ha dichiarato il sindaco Bryan Masson. "Sapere che sono stati recuperati è un immenso sollievo", ha aggiunto. Le due opere sono state ritrovate ieri in un garage e sono apparentemente in buone condizioni, secondo il giornale Nice Matin.