Jamaal Howard, 46enne americano, è stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000. L’esecuzione è avvenuta nel penitenziario statale di Huntsville sotto gli occhi di alcuni parenti della vittima uccisa 26 anni fa da Howard. A loro, che hanno assistito alla somministrazione letale, si è rivolto il condannato nelle sue ultime parole: “Spero che un giorno possiate imparare a perdonarmi" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto dopo un’iniezione letale Jamaal Howard, giustiziato in Texas per un omicidio commesso nel 2000. L’uomo, americano di 46 anni, è il trentesimo detenuto condannato alla pena capitale negli Stati Uniti solo nel 2026 ed è il primo dopo lo scoppio del caso Pike, sopravvissuta alla somministrazione di due dosi letali in Tennessee e quindi trasportata d’urgenza in ospedale. Jamaal Howard, già in carcere da molti anni, era stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina avvenuta nello Stato americano 26 anni fa. L'uomo è stato dichiarato morto dopo la somministrazione di una dose letale di pentobarbital nel penitenziario statale di Huntsville.

Le ultime parole "Spero che accettiate le mie scuse e spero nel vostro perdono". Sono queste le ultime parole di Jamaal Howard al quale, prima di ricevere l’iniezione letale, il direttore del carcere ha chiesto se avesse un'ultima dichiarazione da rilasciare. Il pensiero del condannato è andato ad alcuni familiari della vittima, presenti nel penitenziario per assistere all’esecuzione attraverso una vetrata a pochi metri dalla camera della morte. "Mi dispiace per quanto accaduto. Spero che un giorno possiate imparare a perdonarmi", ha aggiunto Howard, ringraziando anche i propri amici e familiari e dicendo di amarli. L’uomo, prima di morire, ha detto di essere "sereno e pronto a trovare la pace e il Signore. Godetevi la vita e pace a voi tutti". Potrebbe interessarti Governatore Tennessee sospende esecuzioni del 2026