Steadfast Noon, cosa sappiamo su esercitazione nucleare Nato in Italia

Normalmente il vertice Nato comunica ai media l’inizio di “Steadfast Noon” con un certo anticipo. Quest’anno invece è arrivata prima la nota dell’Enav che indica quali corridoi aerei saranno vincolati alle operazioni militari dal 13 al 20 ottobre. Una circostanza che ha spinto Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ad annunciare un’interrogazione al ministro della Difesa Guido Crosetto: “Abbiamo saputo dell’esercitazione Nato sulle armi nucleari non dal governo, ma da un documento tecnico dei piloti: descrive un’esercitazione multinazionale su larga scala, con operazioni aeree e navali sul Tirreno. Gli aerei partiranno dalle basi di Ghedi, Aviano, Amendola, Gioia del Colle e Trapani, con attività lungo corridoi che attraversano l’intera penisola: dal Friuli e dalla Lombardia lungo l’Appennino tosco-emiliano, dalla Puglia verso ovest e dalla Sicilia occidentale. Sono previste intensa attività aerea militare, tiri e impiego di droni, senza che ne siano specificati tipo e ruolo: anche i sistemi senza pilota entrano dunque nello scenario di una guerra nucleare simulata”. Bonelli ha concluso: “Nel pieno di una crisi internazionale che spinge il mondo verso il riarmo, l’Italia non può esercitarsi alla guerra nucleare: deve aderire al Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari e chiedere il ritiro delle testate dal nostro territorio. La sicurezza si costruisce con disarmo e diplomazia, non simulando l’apocalisse sopra le nostre teste”.