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Liverpool, malore per il pilota di volo Easyjet per Fuerteventura: rientro dopo 20 minuti

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Secondo le ricostruzioni, il velivolo era decollato alle 7:30 ora locale. Durante la fase di salita il primo ufficiale ha accusato un improvviso e serio problema di salute. L'aereo è stato quindi costretto a riatterrare nuovamente allo scalo John Lennon di Liverpool

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Un malore improvviso del copilota ha costretto un volo EasyJet a fare rientro all'aeroporto di partenza dopo 20 minuti. Secondo quanto ricostruito dal portale specializzato Airlive, il velivolo, partito da Liverpool e diretto a Fuerteventura, era decollato alle 7:30 ora locale. Durante la fase di salita, il primo ufficiale ha accusato un improvviso e serio problema di salute. L'aereo è stato quindi costretto a riatterrare nuovamente allo scalo John Lennon di Liverpool.

L'emergenza a bordo

Di fronte al malore del copilota, il comandante ha assunto il controllo della situazione e ha interrotto la salita dell'airbus. Dopo aver informato i controllori del traffico aereo dell'emergenza sanitaria, ha richiesto il rientro immediato all'aeroporto inglese. Ricevuta la priorità per l'atterraggio, il velivolo ha invertito la rotta, effettuando in pochi minuti le procedure necessarie per tornare allo scalo di partenza. Ad attenderlo sulla piazzola c'erano già le squadre di soccorso, allertate durante la discesa. I medici sono saliti a bordo per valutare le condizioni del copilota e fornire le cure necessarie. Il volo verso Fuerteventura è stato sospeso, in attesa di una riprogrammazione.

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