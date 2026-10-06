Lo scheletro del dinosauro "Jodi" all'asta da Sotheby's

Non accenna a diminuire l'interesse dei ricchi collezionisti per i fossili che è esploso da più di 10 anni. L'ultimo “caso” risale al 2024 quando il miliardario Ken Griffin decise di acquistare uno Stegosauro per 44,6 milioni di dollari , ora esposto all'American Museum of Natural History di New York. E in questi giorni la prestigiosa casa d'aste Sotheby's ha annunciato che si appresta a mettere in vendita un raro scheletro di dinosauro tre mesi dopo che è stata battuta per un Tyrannosaurus rex la cifra record di 50,1 milioni di dollari. Il Nanotyrannus soprannominato "Jodi" è uno dei soli tre esemplari conosciuti dalla scienza, scoperto nel Montana nel 2019 da una contadina sarà messo all'asta a New York alla fine di ottobre.

Prezzo stimato tra i 6 e i 9 milioni di dollari

Sotheby's stima che il prezzo di aggiudicazione si attesterà tra i 6 e i 9 milioni di dollari, anche se in passato stime di questo tipo si sono rivelate prudenti. Secondo quanto dichiarato al Financial Times da Cassandra Hatton, vicepresidente di Sotheby's e responsabile globale per la scienza e la storia naturale, "l'interesse è sempre particolarmente elevato quando proponiamo esemplari che sono al tempo stesso scientificamente significativi e visivamente impressionanti". Anche le celebrità dello spettacolo sono attirate da questo particolare tipo di collezionismo: nel 2007, Leonardo DiCaprio e Nicolas Cage si sfidarono in una guerra di offerte per acquistare un teschio di dinosauro.