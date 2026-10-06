È Morto Jeffrey Archer, lo scrittore britannico da 330 milioni di copie aveva 86 anniMondo
Addio all'autore di bestseller come Caino e Abele e la Saga dei Clifton. Ex politico conservatore, nel 2001 fu condannato per falsa testimonianza e trascorse due anni in carcere. Il suo ultimo romanzo, Adamo ed Eva, sarà pubblicato questa settimana
È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico Jeffrey Archer, autore di alcuni dei romanzi più venduti negli ultimi decenni. A darne la notizia è stata la casa editrice HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto oggi "improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra". Autore di bestseller come la Saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri, secondo quanto riportato dalla Bbc.
Dalla politica al carcere
Prima della carriera letteraria, Archer era stato un parlamentare conservatore e membro della Camera dei Lord. Nel 2001 fu condannato per falsa testimonianza nell'ambito di una causa per diffamazione nel 1987 contro il Daily Star. Rilasciato nel 2003, tornò alla Camera dei Lord, dove rimase fino al suo ritiro nel 2024.
L'ultimo libro in uscita
La scomparsa arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del suo ultimo romanzo, Adamo ed Eva, che uscirà questa settimana. HarperCollins lo ha ricordato come un "maestro della narrazione" i cui lettori "significavano tutto per lui".