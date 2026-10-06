Addio all'autore di bestseller come Caino e Abele e la Saga dei Clifton. Ex politico conservatore, nel 2001 fu condannato per falsa testimonianza e trascorse due anni in carcere. Il suo ultimo romanzo, Adamo ed Eva, sarà pubblicato questa settimana

È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico Jeffrey Archer, autore di alcuni dei romanzi più venduti negli ultimi decenni. A darne la notizia è stata la casa editrice HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto oggi "improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra". Autore di bestseller come la Saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri, secondo quanto riportato dalla Bbc.