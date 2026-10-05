Trump sull'aspirina: "Ne ho bisogno psicologicamente"

Lo ha dichiarato il presidente americano, affermando di seguire questa abitudine da 35 anni. Trump aveva già spiegato di prendere il farmaco ogni giorno e di preferire una dose elevata perché vuole che il sangue rimanga "fluido" mentre attraversa il cuore

Donald Trump ribadisce di assumere da decenni una dose elevata di aspirina, nonostante i medici gli abbiano consigliato di ridurla. "Amo l'aspirina e ne ho bisogno psicologicamente", ha dichiarato il presidente americano, affermando di seguire questa abitudine da 35 anni. Trump aveva già spiegato di prendere il farmaco ogni giorno e di preferire una dose elevata perché vuole che il sangue rimanga "fluido" mentre attraversa il cuore. In una precedente intervista aveva ammesso di assumerne più di quanto raccomandato dai suoi medici, sostenendo che fosse l'unico medicinale utilizzato per ridurre la coagulazione del sangue e negando di aver ricevuto in passato una diagnosi di malattia cardiaca. Il presidente aveva inoltre collegato l'assunzione di aspirina alla comparsa di lividi sulle mani. Secondo precedenti notizie citate dai media, Trump assume 325 milligrammi al giorno e ha riconosciuto di aver rifiutato di abbassare la dose nonostante il consiglio dei medici.