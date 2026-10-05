Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump sull'aspirina: "Ne ho bisogno psicologicamente"

Mondo

Lo ha dichiarato il presidente americano, affermando di seguire questa abitudine da 35 anni. Trump aveva già spiegato di prendere il farmaco ogni giorno e di preferire una dose elevata perché vuole che il sangue rimanga "fluido" mentre attraversa il cuore

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Donald Trump ribadisce di assumere da decenni una dose elevata di aspirina, nonostante i medici gli abbiano consigliato di ridurla. "Amo l'aspirina e ne ho bisogno psicologicamente", ha dichiarato il presidente americano, affermando di seguire questa abitudine da 35 anni. Trump aveva già spiegato di prendere il farmaco ogni giorno e di preferire una dose elevata perché vuole che il sangue rimanga "fluido" mentre attraversa il cuore. In una precedente intervista aveva ammesso di assumerne più di quanto raccomandato dai suoi medici, sostenendo che fosse l'unico medicinale utilizzato per ridurre la coagulazione del sangue e negando di aver ricevuto in passato una diagnosi di malattia cardiaca. Il presidente aveva inoltre collegato l'assunzione di aspirina alla comparsa di lividi sulle mani. Secondo precedenti notizie citate dai media, Trump assume 325 milligrammi al giorno e ha riconosciuto di aver rifiutato di abbassare la dose nonostante il consiglio dei medici.

FOTOGALLERY

1/23
Mondo

Melania Trump torna in pubblico a un evento alla Casa Bianca. LE FOTO

Al centro dell'evento alla Casa Bianca c'è stata l'espansione di 'Fostering the Future', iniziativa attraverso la quale Melania Trump sostiene l'accesso all'istruzione universitaria per i giovani che lasciano il sistema di affido. 'Ho sentito che vi sono mancata, eccomi qua', ha detto la first lady americana aprendo il suo intervento nel Rose Garden

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Iran, Usa ritirano i bombardieri B-1 dalla base Raf di Fairford. LIVE

live Mondo

Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base militare britannica in seguito al recente...

Ucraina, doppio attacco missilistico russo su Kharkiv: un morto. LIVE

live Mondo

Altre sei persone sono rimaste ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze...

Elezioni Brasile: primo turno a Bolsonaro Jr col 47,03%, Lula a 45,16%

Mondo

Ribaltate le previsioni dei sondaggi alle presidenziali brasilian: il candidato della destra...

Ucraina, Zelensky: "Trilaterale con Usa entro fine ottobre"

Mondo

Zelensky ha dichiarato che gli Usa intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e...

Houthi: "Colpiti impianti Aramco a Riad e nell'area di Khurais"

Mondo

Il portavoce militare degli Houthi ha dichiarato che il gruppo ha lanciato un attacco con missili...

Mondo: I più letti