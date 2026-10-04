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Trump nomina il capo dell'intelligence "zar dell'intelligenza artificiale"

Mondo
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Il numero uno della Casa Bianca ha annunciato la nascita della Super Intelligence Force, una task force federale incaricata di coordinare la strategia americana sull'AI e la superintelligenza. Alla guida ci sarà Jay Clayton, insieme ad altri alti funzionari dell'amministrazione

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato il capo dell'intelligence Jay Clayton "zar dell'intelligence artificiale", annunciando la creazione della "Super Intelligence Force". 

L'annuncio su Truth

L'iniziativa è stata comunicata dallo stesso Trump attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social. Il numero uno della Casa Bianca ha spiegato che "a seguito dello storico accordo sulla Superintelligenza, che ha riunito le più importanti aziende tecnologiche del mondo confermando le loro responsabilità verso il popolo americano, annuncio la costituzione della Super Intelligence Force", aggiungendo che la nuova task force avrà "il compito di coordinare l'impegno del governo federale per garantire che l'America mantenga la leadership mondiale nella Superintelligenza e per tutelare gli interessi e migliorare la vita di tutti gli americani". 

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La composizione della task force

"La Super Intelligence Force", continua Trump, "sarà guidata dal Direttore dell'Intelligence Nazionale Jay Clayton, dal Presidente della Federal Trade Commission Andrew Ferguson, dal Sottosegretario alla Difesa per la Ricerca e l'Ingegneria e Chief Technology Officer Emil Michael, e dal Direttore dell'Office of Personnel Management Scott Kupor", aggiunge precisando che "riferirà direttamente al presidente degli Stati Uniti e al capo dello staff, Susie Wiles". 

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