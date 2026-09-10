A 25 anni dall’11 settembre come sono cambiate le opinioni sull’Islam?

I dati più recenti, raccolti dal Pew Research Center lo scorso maggio, mostrano come il 43% degli americani consideri i musulmani americani “meno patriottici” rispetto al resto della popolazione, mentre una percentuale simile (il 42%) ritiene addirittura abbiano un impatto negativo sul Paese
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