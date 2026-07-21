Alluvione Cile: allagamenti, blackout ed evacuazioni: almeno 10 morti

Il Paese è in ginocchio dopo l'ondata di maltempo che lo sta interessando dal 15 luglio. Il presidente Kast ha dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite. In alcuni paesi manca anche l'acqua potabile

Almeno dieci persone sono decedute e oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. "Si contano dieci morti, quattro dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro", è il bilancio tracciato alla stampa da Alicia Cebriàn, direttrice del Servizio nazionale per le emergenze.