Terremoto di magnitudo 5 nel sud-est della Turchia: nessuna vittima

Il sisma ha riguardato l'area sud-est del Paese. In particolare, è stato interessato il distretto di Battalgazi, nella provincia di Malatya, ma è stato avvertito anche nelle province di Malatya, Elazig, Adiyaman, Tunceli e Sanliurfa

Un terremoto di magnitudo 5 ha scosso nelle scorse ore il sud-est della Turchia. Lo ha comunicato l'Agenzia turca per la gestione delle catastrofi. Il sisma, stando ai primi rilievi, non ha causato danni né vittime. "Non sono state segnalate situazioni di emergenza a seguito del terremoto di magnitudo 5 verificatosi nel distretto di Battalgazi, nella provincia di Malatya, e avvertito nelle province di Malatya, Elazig, Adiyaman, Tunceli e Sanliurfa. Le nostre squadre continuano a lavorare sul campo", ha precisato il comuicato emesso.