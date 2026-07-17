Il sisma ha colpito nella giornata di venerdì il mare al largo del Chiapas, nel sud del Messico, a una profondità di appena 10 chilometri. Il sistema di allerta statunitense ha diramato un avviso tsunami per le coste entro 300 chilometri dall'epicentro. Il sisma è stato avvertito anche a Città del Guatemala e in El Salvador