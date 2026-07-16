Incendio in un orfanotrofio in Algeria, almeno 11 morti

Altre 19 persone sono rimaste ferite. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime. Il rogo è divampato alla Fondazione per l'infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia: le operazioni di spegnimento sono ancora in corso

Almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio, ancora in corso, in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la protezione civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. "I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia", indica l'ente in un comunicato. "Il bilancio provvisorio delle vittime è di 11 decessi".