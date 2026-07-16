Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendio in un orfanotrofio in Algeria, almeno 11 morti

Mondo
©Getty

Altre 19 persone sono rimaste ferite. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime. Il rogo è divampato alla Fondazione per l'infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia: le operazioni di spegnimento sono ancora in corso

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio, ancora in corso, in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la protezione civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. "I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia", indica l'ente in un comunicato. "Il bilancio provvisorio delle vittime è di 11 decessi". 

Mondo: Ultime notizie

Tensione a Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara escalation. LIVE

live Mondo

Non si sblocca lo stallo su Hormuz. Nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran nell'area dello...

Guerra Iran, nuovi raid Usa. Lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. LIVE

Mondo

Il Centcom ha annunciato una nuova di attacchi contro l'Iran alle 15 ora americana, le 21 in...

Ucraina, fumata nera su sanzioni Ue. Si dimette ministro Difesa Kiev

Mondo

Il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha annunciato le sue dimissioni nell'ambito di...

Le Falkland e la guerra tra Regno Unito e Argentina: cosa accadde

Mondo

Può una guerra combattuta 44 anni fa e durata appena 73 giorni continuare a dividere due popoli?...

Coprifuoco per gli adolescenti sui social, l’ipotesi al vaglio in Uk

Mondo

I colossi social dovrebbero verificare l’età degli utenti e rendere impossibile l’accesso alle...

Mondo: I più letti