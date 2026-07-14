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Dazi di Trump, ora arriva il conto dei rimborsi

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

A che punto siamo con le tariffe che un anno fa Trump impose contro tutti o quasi i Paesi del mondo? E che poi vennero dichiarate illegittime? Dai primi dati emerge che alcuni sono stati già rimborsati. Una cosa è certa: l’effetto commerciale dei dazi ha depresso sia l’industria esterna agli USA, che ha visto le sue esportazioni ridursi, sia quella interna, che ha dovuto affrontare una serie di rincari e rallentamenti

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