Dazi di Trump, ora arriva il conto dei rimborsi

A che punto siamo con le tariffe che un anno fa Trump impose contro tutti o quasi i Paesi del mondo? E che poi vennero dichiarate illegittime? Dai primi dati emerge che alcuni sono stati già rimborsati. Una cosa è certa: l’effetto commerciale dei dazi ha depresso sia l’industria esterna agli USA, che ha visto le sue esportazioni ridursi, sia quella interna, che ha dovuto affrontare una serie di rincari e rallentamenti