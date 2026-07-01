Corte Suprema boccia Trump sullo ius soli. Vance: "Battaglia continua"

La sentenza rappresenta una significativa sconfitta legale del tentativo del presidente americano di porre fine alla cittadinanza automatica per i figli nati negli Stati Uniti da genitori presenti nel Paese illegalmente o solo in via temporanea ascolta articolo

Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente, però, incassa il via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura 'woke'. Lo ius soli "è un male per il Paese", ha tuonato un frustrato Trump sul suo social Truth. Lodando la Cina di Xi Jinping per non avere il diritto di cittadinanza per nascita, il presidente ha esortato il Congresso, a maggioranza repubblicana, ad agire e approvare una legge che vieti lo ius soli. "Non è necessario alcun emendamento costituzionale. Il Congresso dovrebbe iniziare oggi stesso a lavorare per" abolire una "pratica costosa e ingiusta per il nostro Paese. Avranno il mio pieno e totale sostegno", ha aggiunto.

Vance: "Sentenza molto deludente" Il vicepresidente americano JD Vance ha assicurato che la battaglia allo ius soli "è tutt'altro che conclusa". Intervenendo su Fox News dopo la decisione della Corte suprema che ha ribadito la tutela costituzionale sul tema, Vance ha dichiarato che l'amministrazione Trump sta valutando come "chiudere quella scappatoia", sostenendo al contempo che sia stata proprio la Corte a creare il problema. "Abbiamo argomentazioni valide. Dobbiamo solo continuare a batterci su tale fronte", ha notato il vicepresidente, aggiungendo che i futuri avvicendamenti tra i giudici della Corte Suprema potrebbero avere ripercussioni significative sulla questione. "Si tratta di una sentenza molto deludente", di un verdetto che è un "errore gravissimo". Vance ha assicurato che l'amministrazione continuerà a valutare le opzioni legali a disposizione, mentre la Casa Bianca preme per modificare la politica migratoria degli Stati Uniti.

Il Gop dovrà attendere l'esito delle midterm È improbabile che i repubblicani a Capitol Hill si imbarchino in una battaglia di tale portata a pochi mesi dalle elezioni, considerato che molti conservatori sono favorevoli al riconoscimento del diritto di cittadinanza per nascita. Se dovessero decidere di esaudire il desiderio del presidente, i repubblicani dovrebbero attendere l'esito delle midterm e sperare di mantenere ancora la maggioranza prima di valutare qualsiasi iniziativa. Ma anche in quel caso, il dossier rischia di essere talmente scivoloso da complicare la corsa alla Casa Bianca del 2028: la maggior parte degli americani, infatti, è favorevole allo ius soli, e difficilmente gli aspiranti presidenti si sbilanceranno in favore di un'iniziativa particolarmente controversa.

Il presidente della Corte Suprema: "Cittadinanza è diritto di avere diritti" "La cittadinanza, allora come oggi, rappresentava il diritto di avere diritti: quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Il 14mo emendamento estese tale promessa a ogni persona nata libera in questa terra. Noi oggi manteniamo quella promessa", ha detto il presidente della Corte Suprema John Roberts leggendo la decisione dei saggi che ribadisce un principio sancito nella Costituzione nel 1868. L'Alta Corte si è spaccata sullo ius soli, rivelando crepe sul fronte conservatore. A votare con i giudici liberal è stata Amy Coney Barrett, nominata da Donald Trump. Brett Kavanaugh si è invece dissociato dalla maggioranza (5 a 4) nel ritenere che l'ordine esecutivo di Trump per l'abolizione dello ius soli violasse il 14mo emendamento, ma si è unito alla maggioranza (6 a 3) nel concludere che l'ordine firmato dal presidente fosse in violazione della legge federale. Contrari alla decisione sono stati i giudici Samuel Alito, Clarence Thomas e Neil Gorsuch. "Questa è una delle decisioni più importanti e, a mio avviso, la Corte ha commesso un grave errore", ha scritto Alito. "Secondo l'interpretazione odierna, il 14mo Emendamento conferisce la cittadinanza praticamente a chiunque nasca in questo paese, compresi i figli dei cosiddetti 'turisti della nascita'", ha aggiunto facendo riferimento alla teoria cavalcata da Trump.