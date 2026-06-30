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Grecia, crolla palazzo ad Atene: soccorritori cercano superstiti

Mondo
©Ansa

È successo a Petralona, quartiere vicino al centro della capitale della Grecia. Secondo Andreas Grammatikoyannis, vicesindaco responsabile della protezione civile di Atene, a causare il crollo potrebbero essere stati alcuni lavori edili in un terreno vicino. Secondo le fonti di stampa locale, cinque persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia

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Un condominio è crollato ad Atene. Vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie del piccolo edificio nel quartiere di Petralona, vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo ma, come ha spiegato al canale televisivo pubblico ERT Andreas Grammatikoyannis, vicesindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino. 

epa13075053 Members of the Special Disaster Management Unit (EMAK) of the Fire Brigade conduct operations at the site of a collapsed apartment building on Alkminis Street in the Petralona district of Athens, Greece, 30 June 2026. The Fire Department mounted a search-and-rescue operation on 30 June following the collapse of an apartment building in the Petralona district in central Athens at 22 Alkminis Street. A force of 30 firefighters with eight fire engines, the 1st EMAK unit, and two specially trained search-and-rescue dogs are taking part in the operation. Assistance is also being provided by the Hellenic Police, ambulance service, the public gas company, and the electricity grid operator. EPA/ALEXANDROS VLACHOS
Crollo di un palazzo ad Atene - ©Ansa

Arrestati responsabili del cantiere

Secondo ERT, i residenti dell'edificio di quattro piani, situato a circa un chilometro dall'antica Acropoli, sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Inizialmente, i media, tra cui l'agenzia di stampa ANA, avevano annunciato la non reperibilità di quattro residenti. Le immagini in diretta mostravano i detriti dei balconi dell'edificio di sette appartamenti, oltre ai soccorritori e ai cani impegnati nella ricerca di possibili vittime. Secondo la stessa fonte, cinque persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.

epa13075057 A cordoned-off area where an apartment building collapsed on Alkminis Street in the Petralona district of Athens, Greece, 30 June 2026. The Fire Department mounted a search-and-rescue operation on 30 June following the collapse of an apartment building in the Petralona district in central Athens at 22 Alkminis Street. A force of 30 firefighters with eight fire engines, the 1st EMAK unit, and two specially trained search-and-rescue dogs are taking part in the operation. Assistance is also being provided by the Hellenic Police, ambulance service, the public gas company, and the electricity grid operator. EPA/ALEXANDROS VLACHOS
I soccorsi sul luogo del crollo ad Atene - ©Ansa

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