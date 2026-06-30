Grecia, crolla palazzo ad Atene: soccorritori cercano superstiti

È successo a Petralona, quartiere vicino al centro della capitale della Grecia. Secondo Andreas Grammatikoyannis, vicesindaco responsabile della protezione civile di Atene, a causare il crollo potrebbero essere stati alcuni lavori edili in un terreno vicino. Secondo le fonti di stampa locale, cinque persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia
Un condominio è crollato ad Atene. Vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie del piccolo edificio nel quartiere di Petralona, vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo ma, come ha spiegato al canale televisivo pubblico ERT Andreas Grammatikoyannis, vicesindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino.
Arrestati responsabili del cantiere
Secondo ERT, i residenti dell'edificio di quattro piani, situato a circa un chilometro dall'antica Acropoli, sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Inizialmente, i media, tra cui l'agenzia di stampa ANA, avevano annunciato la non reperibilità di quattro residenti. Le immagini in diretta mostravano i detriti dei balconi dell'edificio di sette appartamenti, oltre ai soccorritori e ai cani impegnati nella ricerca di possibili vittime. Secondo la stessa fonte, cinque persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.