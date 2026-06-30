Grecia, crolla palazzo ad Atene: soccorritori cercano superstiti

È successo a Petralona, quartiere vicino al centro della capitale della Grecia. Secondo Andreas Grammatikoyannis, vicesindaco responsabile della protezione civile di Atene, a causare il crollo potrebbero essere stati alcuni lavori edili in un terreno vicino. Secondo le fonti di stampa locale, cinque persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia

Un condominio è crollato ad Atene. Vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie del piccolo edificio nel quartiere di Petralona, vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo ma, come ha spiegato al canale televisivo pubblico ERT Andreas Grammatikoyannis, vicesindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino.