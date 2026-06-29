A New York aprono le piscine, il sindaco Mamdani si tuffa in giacca e cravatta. VIDEOMondo
Il sindaco della Grande Mela ha inaugurato così la stagione estiva, festeggiando l’apertura delle piscine all’aperto con un tuffo diventato virale
Un tuffo in acqua con indosso giacca e cravatta. A New York apre la stagione delle piscine pubbliche all’aperto e il sindaco Zohran Mamdani non se l’è fatto dire due volte: con un salto dai blocchi di partenza si è tuffato in piscina con tutto il completo grigio e la cravatta annodata al collo. “When they said, ‘wear a suit’, I just assumed…”, ha scritto il primo cittadino newyorkese pubblicando sui suoi canali social il video diventato virale. “Mi avevano detto di vestirmi così”, dice Mamdani che scherza su un gioco di parole: “suit”, infatti, vuol dire sia “completo” che “costume” e lui, ironizza, ha sbagliato a interpretare.
Piscine pubbliche aperte
Mamdani si è tuffato insieme ad un gruppo di altre persone, uomini, donne e bambini, e con loro ha anche provato a nuotare facendo alcune bracciate a stile libero. Un’impresa complicata considerato il peso degli abiti bagnati. Il sindaco della Grande Mela ha così annunciato l’apertura delle piscine, invitando i cittadini newyorkesi a trovare quella più vicina a loro consultando il sito dedicato.
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