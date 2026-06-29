Un tuffo in acqua con indosso giacca e cravatta. A New York apre la stagione delle piscine pubbliche all’aperto e il sindaco Zohran Mamdani non se l’è fatto dire due volte: con un salto dai blocchi di partenza si è tuffato in piscina con tutto il completo grigio e la cravatta annodata al collo. “When they said, ‘wear a suit’, I just assumed…”, ha scritto il primo cittadino newyorkese pubblicando sui suoi canali social il video diventato virale. “Mi avevano detto di vestirmi così”, dice Mamdani che scherza su un gioco di parole: “suit”, infatti, vuol dire sia “completo” che “costume” e lui, ironizza, ha sbagliato a interpretare.