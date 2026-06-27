A riferirlo è il Washington Post, citando la bozza di un rapporto stilato dalla stessa Commissione. Nel testo si raccomanderebbe al dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo, chiedendo anche un "maggiore accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni religiose"

La Commissione per la libertà religiosa negli Usa, istituita dal presidente Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un “errore giuridico”. A riferirlo è il Washington Post, riportando le dichiarazioni contenute all'interno della bozza di un rapporto di 224 pagine stilato dalla stessa Commissione. Nel testo, come specifica il quotidiano statunitense, si raccomanderebbe al dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo, chiedendo anche un "maggiore accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni religiose".