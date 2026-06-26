Un piccolo velivolo si sarebbe schiantato contro la CITIC Tower, il grattacielo più alto di Pechino, intorno alle 18 ora locale. Secondo quanto riportato, l'impatto avrebbe mandato in frantumi alcune finestre e provocato la disintegrazione dell'aereo, con detriti caduti a terra e l'evacuazione dell'edificio

Un piccolo aereo si sarebbe schiantato contro la CITIC Tower, il grattacielo più alto di Pechino, intorno alle 18 ora locale. Secondo quanto riportato, l'impatto avrebbe causato la disintegrazione del velivolo e mandato in frantumi alcune finestre della torre, alta 528 metri e composta da 109 piani. Frammenti dell'aereo sarebbero precipitati al suolo e una densa colonna di fumo si sarebbe alzata dalla base dell'edificio, dove sarebbero finiti i rottami. Il bilancio resta al momento incerto.

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Cosa sarebbe successo

Stando alle prime ricostruzioni, l'impatto sarebbe avvenuto nella parte alta della torre, nel Central Business District della capitale cinese. Due finestre dell'edificio sarebbero state distrutte dall'urto, che avrebbe disintegrato il piccolo velivolo. Alcuni video circolati in rete mostrerebbero i frammenti dell'aereo cadere dal grattacielo, mentre dal piano terra si leverebbe un fumo denso in corrispondenza dei detriti dispersi. La scena avrebbe portato all'evacuazione dell'edificio e all'intervento delle forze dell'ordine, che avrebbero transennato l'area.

Il grattacielo

La CITIC Tower, conosciuta anche come China Zun, è il grattacielo più alto di Pechino e il più elevato della Cina settentrionale. Inaugurato nel 2018, con i suoi 528 metri di altezza è l'edificio simbolo del nuovo distretto degli affari della capitale. La sua forma slanciata, che si restringe al centro per poi riallargarsi verso la sommità, si ispira allo "zun", un antico vaso rituale cinese dell'età del bronzo. Ospita la sede del gruppo statale Citic.

Le verifiche in corso

Al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità cinesi né dispacci delle principali agenzie di stampa internazionali. Anche l'autenticità dei video diffusi online non è stata verificata in modo indipendente. La dinamica dell'incidente e l'eventuale bilancio di vittime e feriti restano dunque da accertare.