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Gli Usa stanno vivendo un puritanesimo di ritorno?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un recente sondaggio di Gallup rileva come anche alcune pratiche molto comuni stiano registrando livelli di accettazione morale sempre più bassi, soprattutto dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca: dai contraccettivi ai figli fuori dal matrimonio

 

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