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Perché in Germania i reati politici continuano a crescere?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

In Germania ogni giorno avvengono 235 reati politicamente motivati. L'anno scorso nel Paese sono stati registrati 85.837 di questo tipo: il 2% in più rispetto all'anno precedente. Un aumento contenuto rispetto alla preoccupante impennata di circa il 40% osservata tra il 2023 e il 2024 ma comunque da tenere d'occhio

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