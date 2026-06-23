Perché in Germania i reati politici continuano a crescere?

In Germania ogni giorno avvengono 235 reati politicamente motivati. L'anno scorso nel Paese sono stati registrati 85.837 di questo tipo: il 2% in più rispetto all'anno precedente. Un aumento contenuto rispetto alla preoccupante impennata di circa il 40% osservata tra il 2023 e il 2024 ma comunque da tenere d'occhio
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