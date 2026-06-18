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Frank Füredi: “Vi spiego perché abbiamo bisogno di confini”

Ludovica Passeri

"I confini contano" è il titolo del saggio del sociologo ungherese incluso tra le tracce dell'esame di maturità 2026. In Italia l'ultimo libro che è stato tradotto è "La guerra contro il passato", una critica della cancel culture. Lo abbiamo intervistato a poche ore della prima prova che lo ha reso famoso dalle nostre parti: ci ha parlato della sua tesi più dibattuta - la necessità di rafforzare confini e frontiere in tutti gli ambiti, dalla politica alla società - e della sua vicinanza alla visione di Orbán

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