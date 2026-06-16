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Usa, perché Millennials e GenZ si stanno convertendo al cattolicesimo

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un’inchiesta di CBS News rivela che i vertici della Chiesa cattolica americana non hanno ancora una spiegazione definitiva di questo fenomeno. Ne individuano però alcune possibili cause, come la necessità da parte dei giovani di trovare un significato esistenziale in una società sempre più instabile e frammentata

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