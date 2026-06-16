Usa, perché Millennials e GenZ si stanno convertendo al cattolicesimo

Un’inchiesta di CBS News rivela che i vertici della Chiesa cattolica americana non hanno ancora una spiegazione definitiva di questo fenomeno. Ne individuano però alcune possibili cause, come la necessità da parte dei giovani di trovare un significato esistenziale in una società sempre più instabile e frammentata
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi