Francia, legion d'onore al cardinale Pierbattista Pizzaballa

Il presidente francese Emmanuel Macron ha conferito le insegne di Cavaliere della Legion d'Onore al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, riconoscendo il suo impegno a favore del dialogo interreligioso, della giustizia e della pace in una Terra Santa segnata da mesi di conflitti e sofferenze. Macron ha ricevuto Pizzaballa all'Eliseo, dove si è svolta la cerimonia di conferimento dell'onorificenza.

Le parole di Macron

"Un infaticabile apostolo del dialogo interreligioso, della giustizia e della pace", così Macron ha definito il cardinale italiano in un messaggio pubblicato sui social, sottolineando di aver voluto onorare il suo coraggio e la sua umanità in un momento in cui "le popolazioni civili e, tra esse, i cristiani della Terra Santa, sono travolti dalla guerra". Macron ha inoltre ribadito l'impegno storico della Francia a sostegno delle comunità cristiane della regione e il suo "attaccamento indefettibile" al rispetto dello status quo dei Luoghi Santi di Gerusalemme. Durante la cerimonia, il capo dello Stato ha ricordato che la presenza cristiana in Terra Santa "deve essere preservata a qualsiasi costo", poiché rappresenta una componente essenziale della storia e dell'equilibrio religioso del Medio Oriente. In un momento in cui la presenza cristiana in Terra Santa appare sempre più fragile a causa della guerra e delle tensioni regionali, Parigi ha voluto riconoscere nel patriarca latino di Gerusalemme una figura di riferimento morale e spirituale, capace di mantenere aperti canali di dialogo tra comunità religiose e nazionali profondamente divise. Fonti francesi hanno parlato di un omaggio a "una delle principali figure spirituali della Terra Santa", il cui ruolo viene considerato fondamentale per la tutela della convivenza e del pluralismo religioso nella regione.