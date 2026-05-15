Libertà di espressione vs fermare le fakenews: tu cosa sceglieresti?

Un recente studio del Max Planck Institute for Human Development di Berlino ha voluto analizzare come i cittadini percepiscono questo conflitto, conducendo una delle più ampie indagini comparative mai realizzate sul tema. I ricercatori hanno intervistato quasi 48 mila persone in 40 Paesi, ponendo loro la domanda: “Se dovessi assolutamente scegliere tra proteggere la libertà di espressione e impedire la diffusione della disinformazione, quale considereresti più importante?”