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Di tragedia in tragedia non riusciamo più a ricordare immagini simbolo

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

Il disastro del reattore 4 di Černobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, trasformò un incidente industriale in una ferita condivisa a livello globale. Oggi resta il simbolo di una memoria collettiva che resiste al tempo, in contrasto con un presente caratterizzato da un flusso continuo di eventi drammatici che si sovrappongono, riducendo la possibilità di una reale sedimentazione del ricordo

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