Le autorità greche hanno ritrovato il fucile da caccia e sono alla ricerca dell'autore delle sparatorie. Stando alle prime informazioni della polizia, si tratterebbe di un 89enne che era solito rovistare nei cassonetti. Sarebbe lo stesso anziano che ha già sparato in una sede dell'Istituto di previdenza sociale

Le prime informazioni indicano che l'autore dell'attacco è lo stesso uomo di 89 anni che avrebbe aperto il fuoco poco prima, all'interno di una filiale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale nel quartiere di Keramikos, ferendo al piede un impiegato. L'uomo si era poi dato alla fuga. Le autorità greche hanno ritrovato il fucile da caccia e sono alla ricerca dell'autore delle sparatorie. Stando alle prime informazioni della polizia, si tratterebbe di anziano, che era solito rovistare nei cassonetti.

Sarebbe lo stesso che ha già sparato nell'Istituto di previdenza sociale

A sparare sarebbe stato lo stesso uomo che ha già aperto il fuoco in una sede dell'Istituto di previdenza sociale (Efka) nel quartiere di Keramikos, nel centro di Atene, ferendo al piede un impiegato. Lo riporta l'emittente statale Ert. L'uomo ferito ha ricevuto immediatamente i primi soccorsi e le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. Stando alle prime informazioni della polizia, l'uomo armato sarebbe un anziano, che era solito rovistare nei cassonetti. È entrato con fucile da caccia e ha iniziato a sparare, per poi darsi alla fuga. L'area è stata isolata dalle forze dell'ordine, giunte sul posto per accertare le circostanze della sparatoria.