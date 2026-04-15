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Un secolo di ghiaccio, un secolo di sguardo

Daniele Moretti

Daniele Moretti

Le immagini del dirigibile Norge e quelle di Barracco in Alaska ridisegnano il racconto del Nord: dal mito dell’impresa alla responsabilità verso gli ecosistemi fragili. Con SEA BEYOND, Prada, CNR e Aeronautica Militare trasformano il centenario del Polo Nord in un dialogo tra passato e presente

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