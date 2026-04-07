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Non solo Hormuz: e se venisse chiuso lo stretto di Bab el-Mandeb?

Luciana Grosso

Ispi

L’eventuale blocco di questo passaggio, che non ha niente a che fare geograficamente con l'Iran, avrebbe conseguenze globali non solo sul settore dell’energia, ma anche su quello dei trasporti e dei commerci in generale. Vediamo perché questo luogo che sorge al lato opposto della penisola arabica è così importante

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