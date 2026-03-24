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Se la Normale compra quei 38 libri censurati da Trump

Chiara Caleo

©Getty

La Scuola Normale di Firenze espone 38 libri rimossi dalla biblioteca navale Usa, denunciando una censura ideologica su temi di razza, genere e disuguaglianze. L’iniziativa è un gesto simbolico di resistenza culturale contro un fenomeno crescente nelle università americane

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