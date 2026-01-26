Londra è un città pericolosa? Cosa ne pensano i britannici

È un tema questo su cui non c'è unanimità, come dimostra il sondaggio YouGov. La percezione cambia su base geografica - per chi ci vive la situazione non è preoccupante - ma un fattore determinante è anche l'appartenenza politica. Per la gran parte dell'elettorato di Farage, ad esempio, la capitale è insicura
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi