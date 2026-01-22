I venezuelani pensano Trump abbia dato loro un futuro migliore?

Sollievo e felicità, secondo un sondaggio condotto da Premise per l’Economist, è il sentimento più diffuso dopo l’arresto del presidente Nicolás Maduro. Solo il 13% degli intervistati si è detto contrario alla sua cattura da parte degli Stati Uniti, mentre oltre il 50% è a favore e il 35% non ha un’idea ben definita
