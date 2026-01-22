Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

I venezuelani pensano Trump abbia dato loro un futuro migliore?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Sollievo e felicità, secondo un sondaggio condotto da Premise per l’Economist, è il sentimento più diffuso dopo l’arresto del presidente Nicolás Maduro. Solo il 13% degli intervistati si è detto contrario alla sua cattura da parte degli Stati Uniti, mentre oltre il 50% è a favore e il 35% non ha un’idea ben definita

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ