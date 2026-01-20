Quali sono i Paesi europei che riciclano più e meglio i loro rifiuti?

Negli ultimi quindici anni l’Ue ha aumentato il riciclo dei rifiuti, con miglioramenti in 23 Paesi su 27. Germania, Austria e Benelux restano ai vertici, mentre Slovenia e Italia spiccano per i forti progressi. Tuttavia la crescita rallenta e molti Stati rischiano di non raggiungere il target Ue del 55% entro il 2025