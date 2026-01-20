Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa succede se la Corte Suprema dichiara illegittimi i dazi di Trump

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La decisione, qualunque dovesse essere il suo orientamento, potrebbe definire in modo profondo il perimetro e il raggio d’azione presidenziale. Sugli scenari possibili ci sono grandi incognite, ma di certo il presidente, se le cose non andassero come spera, potrebbe passare alla controffensiva. Ecco come

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ