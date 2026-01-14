Nella Mogadiscio di Minneapolis, dove monta la paura dell’ICE di Trump

Il reportage dal cuore del Minnesota, in cui vive una delle più grandi comunità di origine somala degli Stati Uniti. La stretta anti-immigrazione del presidente Usa, con migliaia di agenti della Immigration and Customs Enforcement, ha trasformato la vita quotidiana in inferno. “Le persone sono spaventate. La settimana scorsa in classe c’erano solo pochi alunni. I genitori preferiscono non farli uscire di casa, hanno paura degli agenti federali”. E ancora: "Se hai la pella scura - non importa quanto - ti prendono"