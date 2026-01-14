Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Nella Mogadiscio di Minneapolis, dove monta la paura dell’ICE di Trump

Cristiana Mancini

©Getty

Il reportage dal cuore del Minnesota, in cui vive una delle più grandi comunità di origine somala degli Stati Uniti. La stretta anti-immigrazione del presidente Usa, con migliaia di agenti della Immigration and Customs Enforcement, ha trasformato la vita quotidiana in inferno. “Le persone sono spaventate. La settimana scorsa in classe c’erano solo pochi alunni. I genitori preferiscono non farli uscire di casa, hanno paura degli agenti federali”. E ancora: "Se hai la pella scura - non importa quanto - ti prendono"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ