Cosa pensano gli statunitensi dell'interventismo Usa nel mondo

Trump aveva promesso l'America first e di focalizzarsi sulle questioni interne, ma già da giugno 2025, nei fatti, è emersa una linea diversa che nei primi giorni nel 2026 si è manifestata in modo ancora più netto. I dati mostrano un Paese diviso nel giudizio, ma la frattura non è tanto politica quanto generazionale. E i giovani vogliono degli Stati Uniti meno attivi a livello globale