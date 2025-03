Infarto a 46 anni per Nikki, la donna americana racconta i sintomi

I sintomi

Il tutto è cominciato una settimana prima dell’infarto, quando Nikki si è svegliata con un leggero dolore alla spalla. "Pensavo fosse solo un fastidio dovuto alla posizione in cui avevo dormito, o magari un sintomo legato alla pre-menopausa", ha raccontato. Il giorno precedente l'infarto, la donna aveva avvertito anche un po’ di nausea, che però è svanita rapidamente. "Non ci ho pensato troppo, e ho continuato la giornata normalmente, andando al lavoro come al solito". Il giorno dell’infarto, però, i sintomi si sono ripresentati: il dolore alla spalla e la nausea. Quando si è seduta per fare colazione, un forte dolore al petto e una sensazione di costrizione si sono irradiati verso il braccio. Qundi Nikki ha deciso di non andare al lavoro e di recarsi dall’infettivologo, con un appuntamento già programmato per altre ragioni. Durante la visita, il medico le ha suggerito di andare immediatamente al pronto soccorso in caso di sintomi simili in futuro, ma in quel momento non c’era motivo di preoccupazione, dato che non aveva più dolore. Tuttavia, proprio mentre usciva dallo studio medico, in ospedale, Nikki ha avvertito un dolore intenso al petto e al braccio. Subito è stata assistita e sottoposta ad esami, che hanno rivelato che aveva avuto un infarto. Decisa a condividere la sua esperienza, Nikki ha voluto avvisare gli altri sui social, raccontando come i suoi sintomi iniziali fossero stati fraintesi e come, nonostante non avesse precedenti problemi di salute, un infarto potesse colpire chiunque, anche in età giovane.