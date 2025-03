Texas, pinguino dipinge un quadro. E il video diventa virale

Il filmato è diventato talmente popolare in rete che i followers del profilo dell'hotel Moody Gardens dove l'animale dimora hanno chiesto che il quadro venisse messo in vendita: e così è stato. Il ricavato è stato poi disposto al sostentamento di progetti per la conservazione degli animali

È diventato virale il video di un pinguino reale che, in un momento di piena "frenesia creativa", ha dipinto un quadro con le zampe posteriori. È successo nell’hotel Moody Gardens dell’isola di Galveston, in Texas, il 6 dicembre scorso. I Moody Gardens sono una destinazione educativa pubblica, senza scopo di lucro, che utilizza la natura per promuovere la riabilitazione, la conservazione, la ricreazione e la ricerca. Durante una sessione di attività di arricchimento, il talentuoso pinguino ha dipinto un quadro che è diventato talmente virale, da essere stato messo in vendita da Moody. Il ricavato è stato poi destinato al sostentamento di progetti indirizzati alla conservazione degli animali.