Trump sprona Musk: "Grande lavoro, ma sia più aggressivo su riforme"

Elon Musk é bravo, ma non abbastanza. A dirlo non è uno qualunque, ma il suo capo, Donald Trump. "Elon sta facendo un ottimo lavoro, ma mi piacerebbe vederlo più aggressivo", ha scritto il presidente americano su Truth in un post a caratteri cubitali, riferendosi alle riforme portate avanti dal Dipartimento per l'Efficienza del governo "Ricorda, abbiamo un Paese da salvare", ha aggiunto Trump rivolgendosi

direttamente al patron di X, "da rendere più grande che mai". Sempre su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha anche aggiunto che "il nostro confine meridionale è chiuso".