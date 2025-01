Cade una seggiovia sul versante spagnolo dei Pirenei, diversi feriti

Pauroso incidente in montagna ad Astun, in Spagna. La caduta della cabina di una seggiovia sul lato spagnolo dei Pirenei ha infatti provocato numerosi feriti, almeno 17 dei quali sarebbero in gravi condizioni. Lo hanno riferito le autorità locali. L'incidente è avvenuto nella stazione sciistica di Astun, nel Nord-Est del Paese, e altre trenta persone hanno subito lesioni meno preoccupanti. Un giovane, testimone degli eventi, ha raccontato alla televisione pubblica Tve di aver visto saltare un cavo nel meccanismo della seggiovia. "All'improvviso le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava", ha raccontato. Secondo quanto riportato dai media, sono stati mobilitati cinque elicotteri e circa dieci ambulanze per evacuare i feriti negli ospedali più vicini.