L'inverno del malcontento di Keir Starmer

L’ombra della crisi del debito si allunga sul Regno Unito. La poltrona della ministra delle Finanze appare a rischio, così come quella di un’altra esponente del gabinetto, in odore di corruzione. In questo contesto, Reform Uk, guidato da Nigel Farage, continua ad avvicinarsi al partito laburista nei sondaggi e sarebbe ora a un solo punto percentuale