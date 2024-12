Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah sarà la prima Presidente donna

Il suo primo avversario PPanduleni Itula, la segue con un notevole distacco avendo ricevuto soltanto il è il 25,50% dei voti, in queste elezioni che hanno visto un'elevata partecipazione ma anche numerosi problemi tali da costringere la proroga del voto di diversi giorni

La Namibia ha eletto la sua prima presidente donna, Netumbo Nandi-Ndaitwah, di 72 anni, attuale vicepresidente del partito al potere. E' stata eletta al primo turno della consultazione con il 57,31% dei voti, ha annunciato questa sera la commissione elettorale. Il partito che il paese soprannomina "NNN", Swapo, guida il paese ricco di minerali che conta tre milioni di abitanti dalla sua indipendenza nel 1990. Il primo avversario di Netumbo Nandi-Ndaitwah, Panduleni Itula, la segue con un notevole distacco avendo ricevuto soltanto il è il 25,50% dei voti, in queste elezioni che hanno visto un'elevata partecipazione ma anche numerosi problemi tali da costringere la proroga del voto di diversi giorni. Il leader del principale partito di opposizione, i Patrioti Indipendenti per il Cambiamento (IPC), ha annunciato lo scorso fine settimana che non avrebbe riconosciuto i risultati. Le elezioni presidenziali e legislative del 27 novembre hanno dovuto essere prorogate due volte a causa di problemi logistici e tecnici, inclusa la carenza di schede elettorali. Il primo giorno code interminabili ai seggi hanno costretto alcuni elettori a rinunciare dopo aver aspettato fino a 12 ore. La partecipazione è stata comunque massiccia, con un'affluenza di oltre il 76% degli aventi diritto.