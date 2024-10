Diwali 2024, cos'è la festa delle luci indiana e come si festeggia

Si tratta di una celebrazione molto sentita in India al pari del Natale in Occidente. Prevede l'allestimento di luci, lampade a olio e candele, fuochi d'artificio e scambio di doni, e simboleggia la vittoria della luce sull'oscurità. Quest'anno cade lo stesso giorno di Halloween

Diwali, nota anche come Festa delle luci, è una delle celebrazioni più importanti in India e per le comunità indù, sikh, giainiste e buddiste di tutto il mondo. Si celebra di solito tra ottobre e novembre e simboleggia la vittoria della luce sull'oscurità e del bene sul male. Quest'anno cade il 31 ottobre e i festeggiamenti possono durare fino a 5 giorni.

Durante Diwali le case vengono decorate con luci, lampade a olio (diyas), candele e rangoli (disegni colorati), e le celebrazioni prevedono fuochi d'artificio e scambio di doni.