Usa Weekly News, la prima intervista di Kamala Harris e Tim Walz

Abba e White Stripes contro Trump - Dopo Céline Dion, che aveva vietato l’uso della canzone My heart will go on, altri artisti hanno chiesto alla campagna di Donald Trump di non utilizzare più i loro brani. Jack White della band White Stripes ha minacciato una causa civile dopo la pubblicazione di un video in cui Trump appare sulle note di Seven Nation Army. "Non pensiate neanche di utilizzare la mia musica", ha scritto su Instagram il leader della band rock. "Una causa è in arrivo da parte dei miei avvocati, che si aggiungono alle tue altre cinquemila"