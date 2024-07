Etiopia, barcone si rovescia nel fiume: almeno 19 morti

L'incidente è avvenuto nella regione settentrionale di Amhara. Secondo quanto ha riferito l'emittente Amhara Media Corporation (Amc), citando amministratori locali, "altre sette persone, fra cui un bambino, sono state salvate in circostanze difficili"

Almeno 19 persone sono morte in Etiopia dopo che il barcone su cui viaggiavano si è rovesciato in un fiume. L'incidente è avvenuto nella regione settentrionale di Amhara. "Altre sette persone, fra cui un bambino, sono state salvate in circostanze difficili", ha riferito l'emittente Amhara Media Corporation (Amc), citando amministratori locali.