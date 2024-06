Record in Francia, esame di maturità per bambina di 9 anni

Mai prima d'ora, in Francia, ci sono stati candidati all'esame di Stato al di sotto dei 12-13 anni. Alle prove di maturità si è iscritto anche un 76enne, il candidato più anziano di quest'anno

Dalla terza elementare, direttamente al diploma. Una bambina di nove anni si presenterà da privatista alla prova di maturità francese, il Baccalaure'at , detto semplicemente “Bac”. A dare la notizia è il ministero dell'Istruzione francese. Mai prima d'ora c’è stato un candidato così giovane all’esame di Stato d’Oltralpe. La ragazzina batte tutti i record nella storia dei diplomati in Francia.

La più giovane candidata alla maturità di tutti i tempi

La ragazzina, scolarizzata all'accademia di Strasburgo, anagraficamente dovrebbe terminare la terza elementare, invece tra dieci giorni riceverà il diploma. “Il 18 giugno affronterà la prima prova scritta di filosofia" fa sapere il ministero parigino. La bambina farà tutte le prove scritte e orali previste dal bac. La più giovane candidata di tutti i tempi, specifica l'emittente Lci. Ha già superato da privatista tutte le prove delle specializzazioni liceali scelte: matematica e fisica-chimica, dimostrando così di avere un livello adeguato per presentarsi all'esame di Stato in Francia che segna la fine del ciclo di studi superiori. Mai prima d'ora, in Francia, si sono presentati agli esami di stato candidati al di sotto dei 12-13 anni. All'edizione 2024 degli esami figura iscritto anche un 76enne, il candidato più anziano di quest'anno.